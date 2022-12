Betinho reage a 'transferência' inesperada: «Obrigado Manchester United, vemo-nos em breve»

Betinho já reagiu à sua insólita 'contratação' por parte do Manchester United. O nome do avançado do Sp. Espinho, de 29 anos, aparece na página dos red devils no site da Premier League e o jogador, que disputa os distritais de Aveiro, respondeu com humor."Obrigado Manchester United, vemo-nos em breve", escreveu Betinho, com um grande emoji de riso, nas stories do Instagram.E ainda acrescentou: "Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai ser um gosto partilhar o balneário com vocês."