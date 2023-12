Boavista, Leixões e Länk Vilaverdense falham controlo salarial de dezembro

Boavista, Leixões e Länk Vilaverdense falharam o cumprimento do controlo salarial de dezembro da Liga Portugal, informou o organismo que rege o futebol profissional português. O prazo limite para comprovação de inexistência de dívidas salariais era o dia 15, sendo que, agora, os três clubes têm duas semanas para reverterem a situação."A Liga Portugal informa que 31 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de dezembro, a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro.Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.º - A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificados Boavista FC, Leixões SC e Lank Vilaverdense para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial do período em observação."