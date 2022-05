Boavista, Varzim, Académica, Leixões e Trofense falham controlo salarial de maio

Boavista, Varzim, Académica, Leixões e Trofense foram notificados pela Liga Portugal para, dentro dos próximos 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial em março e abril.A Liga informou esta segunda-feira que 29 SAD's - duas das quais com equipas B - cumpriram com o controlo salarial feito este mês, com exceção dos cinco clubes em cima referidos.