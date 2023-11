Bruno Moreira anuncia fim da carreira aos 36 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Moreira anunciou esta terça-feira, através das redes sociais, que decidiu colocar um ponto final na carreira, aos 36 anos.O avançado estava ao serviço da AR São Martinho, emblema da Divisão de Elite da AF Porto, e representou vários clubes portugueses, tendo-se destacado com as camisolas de P. Ferreira e Rio Ave, além de uma experiência no estrangeiro pelo Buriram, da Tailândia.Com um registo de 41 golos em 181 jogos na 1ª Liga, o atacante natural de Landim, Famalicão, destacou o trajeto nas redes sociais.