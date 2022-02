Bruno Paixão apaga Casa Pia do seu perfil

Entretanto, por "mera coincidência", Bruno Paixão substituiu no perfil de Linkedin as referências ao seu cargo na Direcção de Arbitragem do Casa Pia Atlético Clube, por Motorista Uber. pic.twitter.com/MFNycAa7Ue — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) February 14, 2022

Bruno Paixão apagou do perfil na rede social Linkedin a sua ligação ao Casa Pia, do qual é consultor, após as notícias desta tarde sobre suspeitas de ter recebido por serviços prestados ao Benfica , no âmbito do processo 'saco azul'. Uma alteração notada por Rui Pinto e queconfirmou.Inicialmente, o antigo árbitro tinha no perfil, na área da experiência, como sendo integrante da direção de arbitragem do Casa Pia desde o início da temporada, substituindo essa referência por motorista da Uber."Entretanto, por 'mera coincidência', Bruno Paixão substituiu no perfil de Linkedin as referências ao seu cargo na Direcção de Arbitragem do Casa Pia Atlético Clube, por Motorista Uber", disse o pirata informático no Twitter.