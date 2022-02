Bruno Paixão cessa funções no Casa Pia

Entretanto, por "mera coincidência", Bruno Paixão substituiu no perfil de Linkedin as referências ao seu cargo na Direcção de Arbitragem do Casa Pia Atlético Clube, por Motorista Uber. pic.twitter.com/MFNycAa7Ue — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) February 14, 2022

Bruno Paixão vai abandonar funções no Casa Pia onde era consultor para a arbitragem, apurouNa sequência do que veio esta segunda-feira a público, o antigo árbitro já havia apagado do perfil na rede social Linkedin a sua ligação ao Casa Pia, uma alteração notada por Rui Pinto e que o nosso jornal confirmou.Inicialmente, Bruno Paixão tinha no perfil, na área da experiência, como sendo integrante da direção de arbitragem desse clube desde o início da temporada, substituindo essa referência por motorista da Uber.