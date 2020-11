Buscas no Benfica, Santa Clara e Sporting: o resumo do dia e o que está em causa

As instalações de Benfica, Sporting e Santa Clara foram na manhã desta segunda-feira alvo de buscas judiciais dirigidas pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em duas operações distintas: uma a envolver as águias e os açorianos (em dois processos); outra relativa aos leões. Neste explicador, tem perguntas e respostas para perceber o que motivou as buscas e o que poderá estar em causa.





Segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram realizadas 29 buscas em todo o país, "oito domiciliárias; uma, a uma fundação; seis, a instalações de três sociedades desportivas; nove, a outros tipos de sociedade; três, a dois clubes desportivos; e duas, em escritórios de advogados".Magistrados do Ministério Público e dos tribunais de Instrução Criminal, elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária.As buscas desta segunda-feira investigam factos "suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento", de acordo com a nota da PGR, que acrescenta estarem em causa "negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional".De acordo com a Sábado, há dois processos: um a envolver negócios de três jogadores líbios (Hamdou Elhouni, Mohamed Al-Gadi e Muaid Ellafi) e outro por suspeitas de corrupção no caso Mala Ciao. As buscas na Luz terminaram já depois das 20h00 e, segundoapurou, não foram constituídos arguidos nas águias na sequência destas diligências.Também segundo a Sábado, os três atletas passaram pelo Santa Clara e Hamdou Elhouni foi contratado pelo Benfica a 1 de julho de 2016 sem que o valor da transferência fosse público. Elhouni foi logo emprestado ao Chaves durante duas épocas e, depois disso, cedido a custo zero pelo Benfica B ao Aves - um dos clubes envolvidos no processo Mala Ciao e cujas relações com Benfica estão também sob investigação criminal.De acordo com um comunicado do Sporting, ao início da tarde, está "em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014". A TVI24 avançou que os leões são visados numa investigação por alegado branqueamento de capitais a envolver Álvaro Sobrinho, com a PJ a averiguar a origem de 20 milhões de euros que o empresário luso-angolano injetou no capital da SAD do Sporting entre 2011 e 2014, através da Holdimo.Benfica, Sporting e Santa Clara, além de confirmarem as buscas, mostraram total disponibilidade para colaborar com as autoridades.