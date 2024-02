CAC Pontinha promoveu ação solidária no IPO Lisboa com presença de jogador do Sporting

O Clube Atlético e Cultural da Pontinha (CAC), emblema que organiza anualmente o Torneio Internacional da Pontinha – e quepatrocinou – promoveu ontem, na Pediatria do IPO Lisboa, uma iniciativa no âmbito do Dia Internacional da Criança com Cancro. O Sporting também se juntou, com a presença de João Assunção, médio dos sub-23, que deu autógrafos e deu uns toques na bola com os mais pequenos.Numa ação que a Associação de Futebol de Lisboa também apoiou, fornecendo as balizas para as atividades, as crianças e jovens puderam experimentar várias modalidades, tal como futebol para cegos, atividade paralímpica idealizada para pessoas com deficiência visual, e para a qual é necessária mobilidade, sentido de orientação e trabalho de equipa, com recurso a dois sentidos, a audição e o tato.