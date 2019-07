Caetano pretendido na Turquia

Caetano pode estar a caminho da Turquia, apurou Record. O extremo, de 28 anos, não renovou contrato com o Penafiel e é, por esta altura, pretendido pelo Antalyaspor, que já fez uma primeira aproximação junto dos representantes do jogador.





Além do Antalyaspor, há também interesse de um clube da 1ª Liga portuguesa e os próximos dias serão, certamente, decisivos, já que o extremo também tem vontade de começar a trabalhar no imediato.Formado no FC Porto, Caetano soma ainda passagens por Paços de Ferreira, Gil Vicente, Aves e Penafiel.