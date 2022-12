Campo do Ponte de Frielas fica submerso e clube suspende a atividade

A União Desportiva da Ponte de Frielas deixou nas redes sociais imagens do estado em que ficou o seu campo, completamente submerso depois das fortes chuvadas que caíram esta madrugada em Lisboa.O clube do concelho de Loures explica que se vê forçado suspender a sua atividade, "tanto para treinos como jogos"."A direção da União Desportiva da Ponte de Frielas vem por este meio informar que viu as instalações do nosso clube novamente afectadas, e de forma ainda mais gravosa que na última quinta-feira, pelas fortes chuvas e inundações que se abateram na zona da Ponte de Frielas.Desta forma, e até novo comunicado, a nossa atividade encontra-se suspensa, tanto para treinos como jogos", escreve o clube no Facebook."Lamentamos toda esta situação que nos entristece e não nos ser possível dar continuidade ao nosso trabalho permitindo que os mais de 300 jovens possam fazer o que mais gostam, jogar futebol.Por fim, e novamente, agradecer a todos os que já manifestaram o seu apoio e disponibilizaram para nos ajudar", pode ainda ler-se.