Carlos Severino recorda Jordão: «Jogador de grande classe e uma pessoa boa»

Rui Jordão, a 'Gazela de Benguela' que se tornou uma lenda



Rui Jordãoaos 67 anos, no Hospital de Cascais onde estava internado devido a um problema cardíaco. O antigo jogador transferiu-se em 1977 para o Sporting e tornou-se numa das mais míticas figuras dos leões.Carlos Severino, ex-candidato à presidência leonina, recorreu ao Facebook para recordar Jordão como um jogador de grande classe e um homem bom, que pertiu permaturamente aos 67 anos."SPORTING: ATÉ SEMPRE, JORDÃO...Jordão 'partiu', prematuramente, aos 67 anos. Foi um jogador de grande classe e uma pessoa boa que nunca, no pós carreira futebolística, se colocou em bicos de pés reivindicando fosse o que fosse! Dedicou-se então à pintura e, tal como no futebol, tinha muito jeito. 'Joguei' por uma equipa de jornalistas contra uma formação de grandes craques, mesmo com as botas penduradas, em 1993. Entre eles lá estava Jordão que me calhou em 'sorte' marcar. Lembro-me de correr atrás dele desde o meio campo até à linha final onde, de carrinho, consegui 'evitar' o cruzamento, mas fiquei sentado no relvado uns quantos minutos, com a língua de fora... Bom, agora é tempo de chorar a 'partida' de um Homem bom que nos animou, os que gostam de futebol, com os seus golos e a sua genialidade. Até sempre, Jordão..."