Cashball: Ministério Público recorre e quer juntar corrupção no futebol ao processo

O Ministério Público (MP) recorreu da decisão instrutória do caso Cashball, pedindo que sejam também julgados casos de tentativa de corrupção, incluindo os quatro do futebol.

Os três arguidos do processo - Paulo Silva, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues - foram acusados pelo MP de três crimes de corrupção ativa em jogos de andebol e mais 11 crimes de tentativa de corrupção. Porém, o juiz de instrução apenas decidiu pronunciar Paulo Silva pelos três crimes de corrupção, bem como João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues por um deles, deixando de fora todas as tentativas.

Ora é precisamente essa decisão que o MP contesta agora, pedindo que todos os casos sejam julgados, entre os quais as alegadas tentativas de aliciamento de quatro futebolistas da Liga.

"Com efeito, os três arguidos engendraram um plano para intercederem junto de juízes árbitros designados para jogos de andebol em que o Sporting fosse competidor, ou para que este fosse beneficiado ou para que os seus competidores fossem indevidamente prejudicados, a troco de concretas quantias de dinheiro a entregar aos árbitros, plano que estenderam a jogadores de futebol de equipas contra as quais o Sporting competisse, prejudicando as suas próprias equipas a favor do Sporting, também a troco de dinheiro, concretamente fixado entre os três arguidos", pode ler-se.

Concluindo, o MP pede que seja pronunciados os arguidos "nos exatos termos em que estavam acusados".