Caso César Boaventura: Lionn em parte incerta

O lateral direito Lionn é uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público para prestar depoimento no alegado caso de aliciamento de César Boaventura, mas o paradeiro ou a residência são desconhecidos. Esgotadas todas as diligências oficiais para o defesa marcar presença no Tribunal de Matosinhos, o coletivo de juízes aceitou a solicitação do Ministério Público em recorrer aos serviços da Polícia Judiária para localizar o jogador. "Não sabemos sequer se está no espaço europeu, mas certamente a Polícia Judiciária terá outros meios para esclarecer a sua localização", comentou o procurador do Ministério Público.