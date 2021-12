César Boaventura esteve sob escuta no "Caso dos Emails" do Benfica

O empresário César Boaventura, detido esta semana na Operação Malapata, é também um dos suspeitos do "caso dos emails" do Benfica, que investiga suspeitas de corrupção e tráfico de influências no futebol. Pelo menos, entre julho e setembro de 2018, César Boaventura teve dois telemóveis sob escuta e o Ministério Público considerou que as intercepções se revelavam de "extrema importância", pode ler-se na Sábado.