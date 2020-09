O Desportivo de Chaves tem mais um jogador infetado com covid-19, elevando o total para cinco elementos na estrutura, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.

O clube de Chaves realizou na segunda-feira novos testes à covid-19, o que resultou em mais um jogador positivo para o novo coronavírus, explicou aquela fonte, sem revelar a identidade do jogador.

Questionados pela agência Lusa, nem o clube nem a saúde pública local prestaram esclarecimentos.

Na sexta-feira, foram divulgados pelo Desportivo de Chaves quatro infetados por covid-19, dois jogadores e dois elementos da equipa técnica.

O delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso, Gustavo Martins-Coelho, tinha explicado no domingo que toda a estrutura tinha sido colocada em isolamento na sexta-feira, decisão que tinha levado ao adiamento do Feirense-Chaves, encontro da primeira jornada da II Liga, que estava previsto para as 20:00 de sexta-feira.

O delegado de saúde explicou à Lusa na sexta-feira à noite que, depois de uma primeira avaliação de risco, após quatro casos positivos de covid-19 no Desportivo de Chaves, "não havia inconveniente" para a realização do encontro em Santa Maria da Feira, mas que, "ao final da tarde", esta entidade recebeu "novas informações que não estavam na posse ao final da manhã".

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte disse no sábado que o Desportivo de Chaves organizou um jantar convívio com o plantel e equipa técnica "em pleno período de infeciosidade dos casos confirmados identificados" de covid-19.

A ARS do Norte explicou que após articulação das autoridades de saúde local, regional e nacional, foi decidida a "determinação de medidas cautelares que inviabilizavam a participação do referido clube no jogo do campeonato de futebol".

Além dos cinco elementos infetados com o novo coronavírus, há mais três em confinamento resultado da avaliação de risco realizada no fim de semana.

Nem a saúde pública local nem o clube divulgaram se os elementos em confinamento são jogadores ou pertencem à equipa técnica.

O Desportivo de Chaves recebe na sexta-feira, às 17:00, o Varzim, em partida da segunda jornada da II Liga de futebol.