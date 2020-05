Clubes do CP queriam Fernando Gomes na reunião, levantaram-se e foram embora

Fafe (Série A), Lourosa (Série B), Praiense e Benfica de Castelo Branco (Série C) e Olhanense e Real (Série D) tinham reunião marcada com a Federação Portuguesa de Futebol para falarem sobre o descontentamento perante a subida de Vizela e Arouca à 2.ª Liga. No entanto, esse encontro durou pouco mais do que um minuto porque os clubes queriam falar diretamente com Fernando Gomes, presidente da FPF.





Fafe, Lourosa, BC Branco, Olhanense e Real foram recebidos na Cidade do Futebol (Praiense esteve presente por vídeo-conferência) por José Couceiro (diretor técnico nacional), Carlos Lucas (diretor de competições) e Luís Sobral (diretor geral adjunto), pessoas que ao longo das épocas fizeram o trabalho com clubes e associações que levou à reformulação de quadros. De resto, no agendamento do encontro estava expresso que eram estes os participantes na reunião.A questão é que, logo no arranque, o presidente do Olhanense falou em nome de todos, afirmando que o objetivo era falar com Fernando Gomes, algo que nunca esteve previsto. Por isso, a reunião durou um minuto, uma vez que os dirigentes se levantaram e foram embora.