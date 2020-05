Clubes preparam apelo a Siza Vieira

Está a ser preparado um apelo ao ministro da Economia, Siza Vieira, no sentido de este intervir junto das operadoras, juntando aos contactos do Governo por causa da 1.ª Liga, uma ação de sensibilização para os clubes do segundo escalão.





Apesar de 1,55 milhões de euros estarem destinados para 16 clubes da 2.ª Liga - Nacional e Farense não estão abrangidos -, a verdade é que cada emblema garante menos de 100 mil euros.Neste sentido, a aposta passa por conseguir que as operadoras paguem os meses em falta da época aos clubes do segundo escalão.