Clubes querem antecipar a centralização dos direitos televisivos

As imagens de Pinto da Costa, Frederico Varandas e Rui Costa antes da Cimeira de Presidentes



As imagens de Pinto da Costa, Frederico Varandas e Rui Costa antes da Cimeira de Presidentes

Pedro Proença revelou, após a Cimeira de Presidentes, que os clubes profissionais querem antecipar já para 2023/24 a centralização dos direitos televisivos da liga portuguesa."O decreto-lei do ano passado estipula 2028 como a data a partir do qual a centralização tem de acontecer e 2025 para a apresentação do modelo de negócio. Os clubes querem fazer antes e será aspiracional fazê-lo na época 2023/24. Foi discutido o modelo de centralização dos direitos audiovisuais, colocando a data aspiracional de 2023/24 para que isso possa acontecer", disse o presidente da Liga Portugal aos jornalistas depois da reunião, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.Na Cimeira foi discutido um segundo ponto, relacionado com o Programa Centralizado de Financiamento aos Clubes, que de acordo com Proença "pode atingir quase os 100 milhões de euros, muito idêntico à La Liga, onde receitas futuras possam ser garantizadas pela Liga Portugal perante parceiros financeiros". "Poder disponibilizar estas verbas uma vez que o futebol não recebeu qualquer verba no processo Covid e na bazuca, contemplada noutras atividades", vincou. Este programa estará disponível a partir de junho, com verbas às quais os clubes poderão recorrer.Questionado sobre as relações entre presidentes, tendo como pano de fundo as recentes acusações de Frederico Varandas a Pinto da Costa e reação dos dragões, Proença frisou que "as cimeiras têm uma filosofia muito própria". "Aqui discutem-se questões estruturais. Têm acontecido sob uma 'umbrella' muito positiva, falando-se em questões que dizem respeito ao coletivo e não ao individual."