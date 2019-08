Coentrão: Ingleses elogiam e vietnamitas 'colocam-no' em Old Trafford

Fábio Coentrão está em busca de clube e esse facto não passou despercebido aos colegas do "Dream Team", que dedicam um extenso artigo ao jogador das Caxinas, devidamente ilustrado com uma espécie de cartoon onde o internacional português é retratado em busca de ‘boleia’ rumo a um novo clube.

Coentrão é muito elogiado pelos vários momentos positivos da carreira e o autor do artigo chega mesmo a questionar o que levará um jogador com tanta história no desporto-rei a não ter sido ainda resgatado por um emblema dos principais campeonatos europeus.

Rumo a… Old Trafford

Ainda no que diz respeito a Fábio Coentrão, por terras vietnamitas defende-se a tese de que o lateral português poderá ser colocado por Jorge Mendes no Manchester United para criar concorrência a Luke Shaw no corredor esquerdo da defesa. Uma tese pouco provável mas que está a ser veiculada pelo VietnamNet.

Recorde-se que o jogador de 31 anos continua a treinar, procura manter-se em forma, à espera do projeto certo.

"O meu futuro começa por isto que estou a fazer: treinar e manter-me bem, em forma. Estou cheio de força para abraçar um novo projeto. Vamos ver o que aparece daqui para a frente", disse o antigo jogador de Benfica, Sporting e Real Madrid a Paulo Battista, no âmbito do programa da TVI 'Você na TV'.