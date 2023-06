Conselho de Disciplina abre processo sobre caso BSports

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou este sábado que abriu um processo de averiguações sobre o caso da Academia BSports.Recorde-se que Mário Costa, antigo presidente da Mesa de Assembleia Geral da Liga Portugal, cargo que o próprio renunciou em reunião de emergência dos órgãos sociais do organismo presidido por Pedro Proença, é o principal suspeito da investigação levada a cabo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Na quinta-feira, o Conselho de Justiça da FPF comunicou que abriu um processo de inquérito ao ex-presidente da MAG da Liga."O Conselho de Disciplina teve conhecimento de várias notícias na comunicação social relacionadas com a Academia BSports e com alegadas práticas com possível relevância criminal relacionadas com tráfico de seres humanos."Devido às notícias vindas a público e também nas redes sociais, nomeadamente na conta de Facebook da Academia Bsports, a contactos entre esta entidade com clubes portugueses e a jogos disputados entre equipas formadas por menores integrados na Academia BSports e equipas de clubes portugueses, o CD considera necessário o esclarecimento das circunstâncias em que tais contactos ou jogos tiveram lugar, para avaliar da possível relevância disciplinar das condutas eventualmente imputáveis a clubes e agentes desportivos dos mesmos."Atento o exposto, foi decidida a 16 de junho de 2023, pelo Conselho de Disciplina, a instauração de processos em ambas as secções do orgão (profissional e não profissional), de modo a esclarecer a existência de condutas de clubes e de agentes desportivos com possível relevância disciplinar, quer no âmbito das competições profissionais de futebol, quer no âmbito das competições não profissionais de futebol", pode ler-se.