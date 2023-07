Conselho de Disciplina manda abrir investigação sobre corrupção na arbitragem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Disciplina (CD) instaurou um processo de inquérito para averiguar um eventual caso de corrupção na arbitragem. A indicação da abertura do procedimento disciplinar foi divulgada esta segunda-feira no site da FPF, embora sem identificar o objeto do mesmo.

Tal como se pode ler no comunicado, o inquérito visa apurar "relevância disciplinar da factualidade participada", sendo que teve origem numa denúncia anónima.

Ao que foi possível saber, a investigação visa sobre corrupção na arbitragem na Liga portuguesa e partiu de uma série de acusações feitas por um cidadão anónimo, sem qualquer ligação a clubes da Liga.

O inquérito foi enviado "no dia 13 de julho" para a Comissão de Instrutores da Liga, que terá como missão investigar e averiguar se há razões para avançar para um processo disciplinar, uma decisão que caberá sempre ao CD.