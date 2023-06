Conselho de Justiça da FPF abre processo de inquérito a Mário Costa

O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol emitiu esta quinta-feira um comunicado onde revela ter decidido instaurar um processo de inquérito a Mário Costa - o presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, que entretanto se demitiu -, depois de o organismo ter recebido uma denúncia respeitante à empresa BSports e às suspeitas de tráfico humano."Foi apresentada junto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma denúncia respeitante à empresa BSPORT, alegadamente gerida pelo Senhor Dr. Mário Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal.Compete ao Conselho de Justiça da FPF o exercício do poder disciplinar sobre os titulares dos órgãos sociais dos Sócios Ordinários da FPF, como é o caso da Liga Portugal, pelos atos praticados no exercício da sua função de dirigentes.Atendendo ao teor da informação constante da denúncia, e uma vez que a responsabilidade disciplinar não se extingue em virtude da renúncia ao cargo, em reunião realizada em 15/06/2023, deliberou o Conselho de Justiça da FPF instaurar um processo de inquérito, com correspondência material ao processo de averiguações, para apuramento de eventual prática de infração disciplinar por parte do Dr. Mário Costa."