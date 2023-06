Copa Ibérica regressa depois da única edição em 2019

A Copa Ibérica está de regresso. O regresso do torneio quadrangular entre equipas portugueses e espanholas que teve a sua primeira e única edição em 2019, no Estádio Municipal de Portimão, ficou assegurado com a renovação do memorando de entendimento entre a Liga Portugal e a LaLiga até 2027. Em comunicado, os dois organismos preveem "entre outras matérias, troca de informação e de conhecimento entre as duas ligas, e uma aproximação entre os clubes dos dois países".





Com este novo acordo estratégico, a Liga Portugal e a LaLiga comprometem-se a organizar ainda um torneio de Talent Legends entre as lendas das duas ligas, assim como duas edições da Copa Ibérica - uma delas de eSports -, torneio de pré-época conquistado pelo FC Porto em 2019 que contou também com a participação de Portimonense, Betis e Getafe.foi patrocinador oficial da primeira e única edição desta competição, que não decorreu nos anos seguintes devido ao covid-19.Segundo Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, este memorando de entendimento permitirá "avanços importantes na formação, profissionalização, organização de provas e luta permanente contra o racismo, 'match-fixing' e pirataria". "A Liga Portugal e a LaLiga partilham dos mesmos valores e, juntas, têm aprendido uma com a outra e trilhado um caminho de desenvolvimento da indústria. Este memorando de entendimento aproxima ainda mais das duas ligas e todos os seus clubes, e regista avanços importantes na formação, profissionalização, na organização de provas e na luta permanente contra o racismo, 'match-fixing' e pirataria. Para a Liga Portugal, é um privilégio firmar esta ligação com a LaLiga", disse o líder do organismo.Já Javier Tebas, presidente da LaLiga, assumiu estar "satisfeito" com a renovação do acordo estratégico. "Estamos satisfeitos por poder renovar o nosso acordo estratégico com a Liga Portugal, com quem estabelecemos uma parceria fundamental há mais de 5 anos e com quem podemos continuar a intensificar os nossos intercâmbios e a partilha de conhecimentos", vincou.Após a realização do torneio em 2019, Pedro Proença tinha prometido a realização do torneio quadrangular nas três épocas seguintes (2020, 2021 e 2022), promessa que agora conseguiu cumprir. "Na próxima [época, em 2020] e no mínimo, nas próximas três. Foram cumpridos todos os objetivos para estes quatro jogos, tivemos estádios cheios e envolvência com a comunidade. Portimão está de parabéns, queremos fazer deste quadrangular uma prova itinerante, onde possamos também sair de Portugal", disse, na altura, o presidente da Liga Portugal.Para já, ainda não se sabe quando será realizada a segunda edição da Copa Ibérica.