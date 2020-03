Coronavírus: AF Braga suspende "toda a atividade desportiva" esta semana

A Associação de Futebol de Braga emitiu esta terça-feira um comunicado dando conta da suspensão "durante a presente semana toda a atividade desportiva oficial", na sequência das recomendações das autoridades de saúde com vista a conter o surto de coronavírus no país.





A AF Braga recomenda ainda aos clubes que suspendam também os treinos das respetivas equipas."A Direção da AF Braga, considerando a necessidade de assumir uma posição que contribua ativamente para a prevenção e o controlo da COVID-19 e atenta aos últimos desenvolvimentos e notícias vindas a público, bem como às comunicações feitas por diversos Clubes filiados, durante os dias de ontem e de hoje, decidiu suspender durante a presente semana toda a atividade desportiva oficial, organizada pela AF Braga.Assim, nesta conformidade, os jogos marcados para o fim-de-semana 14/15 de março não se realizarão.Sem alarmismos, mas com espírito de responsabilidade foi tomada esta decisão, sugerindo aos Clubes filiados que suspendam, também, as suas atividades desportivas diárias (treinos).Igualmente estão suspensas a realização dos treinos das Seleções Distritais, bem como as aulas dos Cursos de Treinadores que estão a decorrer, durante esta semana.Tal como já comunicado, serão também adiados os Fóruns Dar Voz ao Feminino e Encontro de Municípios.A Direção da AF Braga vai continuar atenta aos desenvolvimentos sobre esta matéria e manter-se-á, sempre, em contacto com os Dirigentes e responsáveis dos nossos Clubes Filiados."