Coronavírus: Atlético informa que pavilhão do clube "está preparado para ajudar"

O Atlético informou esta sexta-feira que o pavilhão do complexo desportivo da Tapadinha "já está preparado para ajudar" no combate à pandemia da Covid-19, depois de, na quarta-feira, o clube lisboeta ter disponibilizado as suas instalações.

"Mantemos a nossa história e tradição em servir a população e a nossa comunidade, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa. Apelamos a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Atlético que sigam as recomendações oficiais das entidades de saúde e se protejam", pode ler-se numa nota deixada na página do clube na rede social Facebook.

A publicação é acompanhada de fotografias que mostram o pavilhão do Atlético apetrechado de camas, de forma a servir de apoio aos hospitais, para que estes não fiquem sobrelotados.

Na quarta-feira, os alcantarenses já haviam colocado publicamente "à disposição da Câmara Municipal de Lisboa e da Proteção Civil as instalações do pavilhão e campo n.º2 do complexo desportivo da Tapadinha".

"Entendemos que o estado de emergência só poderá ser ultrapassado com o esforço de toda a sociedade civil e de todos os agentes, sendo que o nosso clube tudo fará para minimizar os impactos nefastos do vírus Covid-19", tinha afirmado o clube, no comunicado anterior.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.