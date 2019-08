Correio da Manhã avança que Fábio Paím foi preso por tráfico de droga

O Correio da Manhã avança na edição deste sábado que Fábio Paím, de 31 anos, antigo extremo do Sporting que chegou a jogar no Chelsea com Luiz Felipe Scolari, e que foi considerado uma promessa do futebol português, foi preso pela PSP quinta-feira, no Estoril, por suspeita de envolvimento numa rede de tráfico de droga.