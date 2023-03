Cova da Piedade aprova ‘fusão’ com BSAD

Os sócios do Cova da Piedade aprovaram na madrugada deste sábado a celebração de um acordo com a Codecity, sociedade detentora da BSAD que irá, desta forma, alterar o seu nome para Cova da Piedade – Futebol SAD (ou outro a aprovar futuramente pelos sócios) a partir da próxima época. A ‘fusão’ com a antiga SAD do Belenenses foi aprovada com 62 votos, enquanto a opção de inscrever uma equipa na 2.ª Divisão Distrital da AF Setúbal na próxima época recolher apenas 42 votos. Registou-se, ainda, uma abstenção entre os 105 sócios inscritos na assembleia.O acordo entre o Cova da Piedade e a Codecity prevê que o clube da margem sul adquira 10% do capital daquela SAD e passe a ter o estatuto de clube fundador da sociedade, cuja equipa se encontra, atualmente, no antepenúltimo lugar da Liga Sabseg. No entanto, a pareceria será válida mesmo que a BSAD, futuramente Cova da Piedade, desça à Liga 3.