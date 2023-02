Cova da Piedade e B SAD têm princípio de acordo: saiba o que implica

A direção do Cova da Piedade e a B SAD alcançaram um princípio de acordo para se unirem no futebol profissional. Os termos do acordo, revelado já durante a última madrugada pela direção do clube, em assembleia geral, preveem que aquela sociedade desportiva altere a sua designação para Clube Desportivo Cova da Piedade – Futebol SAD (ou outro a aprovar pelos sócios) e a utilização do Estádio Municipal José Martins Vieira para a realização dos jogos de futebol profissional.O clube da margem sul deverá, caso o princípio de acordo seja aprovado em nova assembleia geral, a realizar "brevemente", adquirir 10% do capital da atual BSAD, que irá reconhecer o Cova da Piedade como clube fundador, com todos os benefícios e obrigações previstos para tal na lei das sociedades desportivas.A aquisição dos 10% do capital da atual B SAD será feita pelo valor simbólico de 1 euro e pressupõe que o clube da margem sul se ‘livre’, primeiro, dos 10% detidos na anterior SAD, de capital maioritariamente chinês, que se encontra em processo de insolvência e já com encerramento de atividade determinado pelo tribunal.Nesse sentido, os sócios do Cova da Piedade aprovaram a alienação dessa percentagem "nos termos que a direção do clube achar conveniente". Este ponto, submetido a votação da assembleia geral ainda antes de o presidente Paulo Veiga ter revelado os pontos principais do princípio de acordo com a B SAD, acabou por dividir os sócios: Com 33 votos a favor, 33 contra e 5 abstenções, foi aprovado por voto de qualidade do presidente da mesa, nos termos dos estatutos do clube.Trata-se, tal como disse a Record o presidente do Cova da Piedade em outubro, aquando da celebração de um acordo para o futebol de formação entre as duas partes, em outubro, de um "casamento entre amigos improváveis", ambos em litígio com as suas antigas contrapartes.De acordo com a explicação de elementos da direção durante a assembleia de ontem, trata-se de um acordo benéfico para ambas as partes, uma vez que o Cova da Piedade tem o que a BSAD não tem e vice-versa. Ou seja, o clube tem instalações, uma estrutura de futebol de formação certificada e adeptos, enquanto a B SAD tem uma estrutura de futebol profissional