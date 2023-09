Cristiano Ronaldo e as polémicas em Portugal: «O que tem acontecido é um circo»

A fechar uma conferência repleta de momentos de boa disposição , Cristiano Ronaldo foi desafiado pora olhar para as polémicas que têm assolado o futebol português e comentar tudo o que tem acontecido por cá. E, apesar de estar bem longe, CR7 diz estar atento e assume mágoa por aquilo que tem visto."Não me surpreende sinceramente. Polémica há em todos campeonatos, mas em Portugal tem havido muita polémica. É mau. E as pessoas minimamente inteligentes sabem disso. Mas cada um puxa a brasa à sua sardinha. Está como tem de estar, não me surpreende. É uma fase menos boa, mas que espero que seja retificada. Há pouco abri um jornal para ver o qeu rolava e as primeiras três notícias eram fora do futebol. Faz-nos pensar e dizer que afinal o mais importante é uma má notícia. Sou português, isso preocupa-me, porque gostava que fosse de top, mas não vai ser nem é. E um dos problemas é esse. Todo o mundo opinar, tudo a debater, 40 canais a falar, a debater. Isso é mau, muito mau. Por isso é que nos próximos tempos não será de top, como uma Premier, uma Liga espanhola ou Liga alemã. Achava que podia entrar no top 4 ou 5, mas assim não acredito. Acredito que a Liga árabe é melhor do que a portuguesa. Não é só as polémicas, não há tanto barulho, a qualidade dos nomes é muito melhor. Espero que possa melhorar, sei que será difícil. Possivelmente impossível. Acaba por ser um circo o que tem acontecido nos últimos tempos", apontou.