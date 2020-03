Cumprimentos, presenças e conferências: Liga explica procedimentos para jogos à porta fechada

A Liga Portugal divulgou no seu site os procedimentos a adotar nos encontros da I e II Ligas na próxima jornada, que irão decorrer à porta fechada devido ao surto de coronavírus. Na nota, é explicado quem pode aceder ao estádio nas partidas em causa e ainda que a realização das conferências de imprensa "fica ao critério" de cada um dos clubes.





1. Iniciativas a tomar no âmbito de pre-matcha) Manter a suspensão do cumprimento inicial de aperto de mãos entre as equipas e equipa de arbitragem;b) Não é autorizada a presença de crianças a acompanhar a entrada das equipas.2. O acesso aos estádios estará estritamente limitado às seguintes pessoasa) Jogadores, equipas técnicas e equipas de arbitragem;b) Direções e Órgãos Sociais das respetivas equipas;c) Pessoas com funções técnicas relacionadas com a organização do jogo, num máximo de 100, como por exemplo, apanha bolas, pessoal de manutenção do campo, ativações de campo, pessoal de limpeza e piquetes;d) Delegados da Liga, Delegados das equipas, Diretores de Campo, Diretores de Segurança e Diretores de Imprensa com funções em jogo, médico do controlo antidoping, emergência médica, bombeiros e autoridades de segurança pública e privada, bem como elementos da Liga;e) Os representantes dos órgãos de comunicação social;f) Elementos necessários para garantir a transmissão radiofónica e televisiva em direto dos jogos.Atendendo a que as conferências de imprensa de pré e pós jogo não se mostrarem regulamentadas fica ao critério de cada uma das Sociedades Desportivas a sua realização.