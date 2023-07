De Francisco para Francisco: O dia em que Fátima passou a ter dois estádios com nome de Papa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eira da Pedra, 12 de maio de 2017. Milhares de pessoas encaram os céus de Fátima e vislumbram outro acontecimento inédito. No dia em que se cumprem exatos 100 anos desde que se comemoram as primeiras aparições da Senhora do Rosário na Cova da Iria, é também o tempo de abrir os braços para voltar a receber o Bispo de Roma.

Sua Santidade, o Papa Francisco, está em Portugal pela primeira vez desde que foi consagrado pelo Conclave de 2013. Jorge Mario Bergoglio, o primeiro sumo pontífice vindo do hemisfério sul é também devoto… do futebol. Nem de propósito, em menos de uma hora ganha o seu nome num estádio português. Como, onde e porquê? Recordemos.

O líder da Igreja Católica Apostólica Romana anuncia a decisão de vir a Fátima presidir ao Centenário das Aparições Marianas. Uma verdadeira operação relâmpago, com partida e chegada ao Vaticano… em menos de 24 horas. Tempo suficiente para voltar a casa com um estádio no bolso.

O Município de Ourém associou-se naturalmente à organização da visita papal, mas logo tratou de marcar a diferença. O então presidente Paulo Fonseca submeteu à consideração dos vereadores a alteração da nomenclatura do Estádio Municipal de Fátima, inaugurado sob este mesmo nome, em agosto de 2005.

"Considerando a notabilidade mundial de Sua Santidade, o Papa Francisco, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a designação de ‘Estádio Papa Francisco’ ao Estádio Municipal de Fátima", pode ler-se, na ata lavrada após a Reunião da Câmara de 21 de abril desse ano, na qual também participou Luís Albuquerque, então vereador.

O Municipal de Fátima já com o novo nome

Vinte e quatro anos antes, era ele o dono da baliza do Centro Desportivo de Fátima no duelo de Alvalade, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal de 1992/93, célebre pelo castigo imposto por Bobby Robson aos jogadores do Sporting, após uma vitória sofrida sobre os fatimenses (3-2).

Albuquerque era líder da oposição, quando o Município entendeu render esta homenagem papal, sendo hoje o presidente da Câmara Municipal de Ourém, concelho no qual se integra a Freguesia de Fátima.

Seis anos antes, foi Paulo Fonseca, seu antecessor quem recebeu Sua Santidade assim que o helicóptero aterrou junto ao estádio. Cumprido o protocolo, foi tempo de descerrar a placa e consumar o batismo, coroando uma intenção previamente ‘abençoada’ pela Santa Igreja.

Semanas antes, em março, a Câmara de Ourém trabalhou no sentido de antever a reação do pontífice quando confrontado com a possibilidade de ter o seu nome num estádio. Para o efeito, foram solicitados pareces a figuras de proa na diocese de Leiria-Fátima, como D. Serafim Sousa e Silva (Bispo Emérito) e D. António Marto (Bispo). Ambos responderam "com alegria e bom acolhimento à ideia".

Francisco agradeceu o gesto no momento da renomeação e Fátima pode muito bem ter-se tornado na primeira cidade mundial a ter dois estádios consagrados a outros tantos líderes da igreja. O Estádio Papa Francisco juntou-se ao Campo João Paulo II, propriedade do Centro Desportivo de Fátima, clube que passou a beneficiar de duas casas, separadas por cerca de quatro quilómetros.

O mais recente ficou ao serviço do futebol de formação; o mais atual passou a ser o quartel-general da equipa sénior, que viria a ser envolvida num negócio das arábias. Daqueles que acabam mal, com extinção da SAD por incumprimento dos investidores portugueses que, entretanto, haviam adquirido a participação de um empresário saudita, mas desertaram sem honrar os compromissos.

Seis anos depois da primeira passagem de Francisco por Fátima, o estádio que lhe ofereceu o nome continua ao serviço de vários emblemas oureenses. A pista e demais equipamentos de atletismo têm servido para inúmeras competições regionais, enquanto o relvado de futebol está essencialmente entregue a iniciados, juvenis e juniores do Desportivo de Fátima, todos a disputar as competições nacionais dos respetivos escalões.

Naquela que será a sexta visita de um Papa a Fátima, não se prevê que Sua Santidade regresse ao estádio que ele próprio batizou. Francisco, o Papa, seguirá diretamente para o Santuário; Francisco, o estádio, ali ficará de prevenção, caso seja necessário albergar alguns dos milhões de peregrinos aguardados a propósito da Jornada Mundial da Juventude.