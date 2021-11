Deco alvo de buscas: «Só me pediram documentos»

A Autoridade Tributária, o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre fizeram esta quarta-feira várias buscas. Sp. Braga, V. Guimarães, Bruno Macedo, Gestifute e Deco foram alguns dos alvos. E Deco já reagiu em declarações ao 'Mundo Deportivo'."Não estou imputado nesta operação, é uma investigação vinculada aos clubes. A mim só me pediram documentos", referiu o ex-jogador, agora empresário.O Ministério Público (MP) confirmou ainda de manhã estar a realizar "cerca de duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias", por suspeitas de negócios simulados entre clubes de futebol e terceiros, com valores a rondar os 15 milhões de euros.Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) deu conta da realização destas buscas em instalações de Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), empresas e escritório de advogados.O MP acrescentou que estas diligências foram ordenadas na sequência da análise do material apreendido no decurso das buscas realizadas em março de 2020, na operação então designada de 'Fora de Jogo', e que "os factos em investigação são suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais"."Em causa estão suspeitas de negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional. Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros", detalhou o DCIAP.