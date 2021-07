Dez clubes certificados com cinco estrelas

O processo de certificação de entidades formadoras está concluído e já são conhecidos os resultados finais. Assim, no futebol masculino dez clubes receberam 5 estrelas: Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga, Vitória de Guimarães, Nacional, Padroense, Rio Ave, Marítimo e Famalicão.





Refira-se que o Leões de Porto Salvo é o único clube certificado com 5 estrelas tanto no futsal masculino como no feminino, sendo que o Caxinas acompanhou-o apenas no masculino. Quanto ao futebol feminino, Benfica, Sporting e a Associação Juvenil Esc. Hernâni Gonçalves foram classificados com 4 estrelas.Esta é a terceira época que o modelo criado pela FPF, em colaboração com as associações, certifica os clubes formadores. Ao todo, foram 1.065 as instituições que concluíram o seu processo de avaliação e receberam relatório final e 745 foram classificadas como entidades certificadas ou Centros Básicos de Formação (o que constitui uma subida de 61% em relação à temporada passada).