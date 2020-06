Didi é reforço para o ataque do Vizela

O Vizela garantiu um reforço para o ataque com a contratação de Didi, ponta-de-lança que chega ao Minho proveniente do Condeixa.

O dianteiro, de 21 anos, marcou 11 golos em 28 jogos ao serviço do clube que militou esta temporada na Série C do Campeonato de Portugal. Formado no Beira-Mar e no Sp. Braga, Didi vai dar o salto para os escalões profissionais pela primeira vez na sua carreira, ele que também passou pela Académica.

É o quarto reforço do Vizela depois de Richard Ofori, Kiki e Marcos Paulo.