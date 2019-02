Dirigente acusado de incitar ao doping no FC Serpa: «A verdade tem supremacia sobre a mentira»

Acusado pelo treinador José Luís Prazeres (que entretanto se demitiu), António José Belinha diz que o clube "merece respeito" e que "a verdade terá sempre supremacia sobre a mentira". O dirigente integra a comissão administrativa que neste momento gere os destinos do emblema alentejano e garante que a equipa do FC Serpa vai entrar em campo no próximo sábado, diante do Almodôvar, na final-four da Taça de Honra da 1.ª Divisão Distrital. Recorde-se que 13 jogadores seguiram o treinador e a sua equipa técnica."Pessoalmente não vou comentar esse assunto, não vou alimentar polémicas. No futebol a verdade terá sempre supremacia sobre a mentira. Cada um é responsável pelo que diz e pelo que faz, agora não responderei a nada. Em Serpa e no futebol distrital as pessoas conhecem-me e se alguém achar que deve existir alguma investigação que o façam. O FC Serpa é um clube que merece respeito, tem 74 anos de história, a situação financeira não está fácil, mas isto que se está a passar deve servir de alerta para outros clubes", disse aAntónio José Belinha.O dirigente não revela quem será o treinador - "garanto que no sábado o FC Serpa vai apresentar-se em campo com treinador, jogadores, dirigentes e que dignificará o seu historial"- massabe que o escolhido é José Manuel Rações, que até já orientou treino ontem à noite. Trata-se de um antigo jogador, que já foi treinador do clube em outras ocasões. "Nem que eu tenha de jogar, o FC Serpa apresentar-se á em campo", garantiu-nos o técnico.O FC Serpa vai disputar no próximo fim-de-semana a final-four da Taça de Honra da 1.ª Divisão Distrital, uma competição que terá lugar no seu estádio. A equipa defronta o Almodôvar, enquanto a outra meia-final coloca frente a frente o Aljustrelense e o Penedo Gordo.Autor: Firmino Paixão