Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«É uma pessoa da terra, a quem ficaremos a dever tudo»: no Águias de Alvite já há planos para dinheiro de Vitinha Clube do concelho de Cabeceiras de Basto vai receber quase meio milhão de euros com transferência do jogador de Sp. Braga para o Marselha





• Foto: Twitter Marselha