Emanuel Macedo de Medeiros felicita Proença: «Abre-se um novo e auspicioso ciclo de realizações»

O português Emanuel Macedo de Medeiros, fundador da Associação das Ligas Europeias de futebol (EL), felicitou esta quinta-feira Pedro Proença, que lidera a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), pela sua nomeação para presidir à entidade.

"Como pai fundador da Associação das Ligas Europeias e seu CEO durante uma década, felicito Pedro Proença pela sua eleição como presidente", escreveu Macedo de Medeiros, em carta enviada à Lusa.

A nomeação formal de Pedro Proença ocorreu hoje durante uma Assembleia Geral extraordinária da EL e implica a designação do líder da LPFP como representante da associação no Comité Executivo da UEFA, que será ratificada no próximo congresso do organismo regulador do futebol europeu, em 08 de fevereiro de 2024, em Paris.

"Congregando 40 ligas e mais de 1.000 clubes profissionais, as ligas europeias têm um estatuto e um registo de serviços relevantes em prol do futebol europeu, para o qual muito me orgulho de ter contribuído. Com a eleição de Pedro Proença, abre-se um novo e auspicioso ciclo de realizações", considerou Macedo de Medeiros.

Com sede em Nyon, na Suíça, a EL foi fundada em 06 de junho de 2005, então por 14 ligas de países europeus.

"O trabalho realizado à frente da Liga Portugal e o compromisso assumido em prol da integridade no desporto são o penhor do papel liderante que, sob impulso do seu novo presidente, as Ligas Europeias estão determinadas a assumir, num momento particularmente exigente e desafiante para o futebol europeu", considerou o presidente executivo da Sport Integrity Global Alliance (SIGA).

E rematou: "Desejo-lhe, por isso, as maiores venturas no desempenho de tão importante missão, reiterando desde já, em nome da SIGA, a nossa disponibilidade para trabalhar em conjunto".