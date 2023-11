Escola de guarda-redes João Santos comemorou 10 anos

A Escola de Guarda-redes João Santos comemorou este sábado 10 anos de existência, numa gala realizada no Auditório do Colégio Maristas de Carcavelos. Aquela que é considerada a maior escola de guarda-redes do país tem várias centenas de jovens em atividade nos oito polos espalhados pela Grande Lisboa e promove entre os próximos dias 18 e 22 o Clinic Natal, que culmina com o Dia do Guarda-redes envolvendo cerca de 130 atletas.

Fundada pelo actual técnico de guarda-redes do Casa Pia, que fez grande parte do seu percurso no Sporting, a escola João Santos tem oito espaços na capital: Encarnação, Alta de Lisboa, Oriente, Alfragide, Odivelas, Rio de Mouro, Oeiras e Fontainhas (Cascais).

"Foi uma ideia que surgiu após iniciar a minha carreira de treinador e ao perceber que não havia treino de guarda-redes na maioria dos clubes. Como eu, em toda a minha formação no Sporting, sempre tive essa tipologia de treino, entendi que este projeto seria o que faltava e que eu, enquanto treinador, poderia proporcionar", salienta João Santos, mentor e responsável máximo deste projeto.

Paulo Grilo, técnico desta função que passou recentemente pelo Bordéus, seleção da Polónia e Flamengo, integrando equipas técnicas de Paulo Sousa, foi um dos homenageados por João Santos na Gala dos 10 anos da sua escola.

Percurso

João Santos jogou, entre outros, com nomes como Rui Fonte, Ricardo Esgaio, Afonso Taira, William Carvalho, Cédric Soares e João Mário e treinou atletas como Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Francisco Conceição, Tiago Djaló, Dario Essugo, Daniel Bragança, Rafael Leão, Luís Maximiano e Diego Callai.

Mestre em futebol pelo ISCE (Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo) e treinador UEFA B, Santos foi o mais jovem técnico de guarda-redes do 1.º Curso da ‘UEFA A Goalkeeping’ em Portugal.