Evangelista e o adeus a Jordão: «Foi verdadeiro, amigo do amigo»

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) lamentou esta sexta-feira a morte de Rui Jordão e lembrou que, nos anos 70 e 80, o antigo avançado "ajudou a elevar o futebol português para um patamar superior"."Na memória de todos, fica o jogador e o seu fantástico percurso desportivo, mas também o homem que ajudou a elevar o futebol português para um patamar superior. Na minha, em particular, fica aquele golo, de antologia, no Euro84, como que a antecipar a carreira criativa a que se viria a dedicar", lê-se no comunicado da SJPF, assinado pelo presidente Joaquim Evangelista.O ex-futebolista internacional português Rui Jordão morreu hoje, aos 67 anos, disse à agência Lusa fonte do Hospital de Cascais, onde o antigo avançado estava internado, em consequência de problemas cardíacos.O antigo jogador, natural de Benguela, destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais."Vi-o, pela última vez, na tribuna do Sporting onde regressou pela mão do amigo Manuel Fernandes. Jordão foi verdadeiro, amigo do amigo, distinto, um rasgo de inspiração no quotidiano desportivo", considerou Evangelista.Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.