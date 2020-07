Fez carreira no FC Porto e Barcelona e agora vai treinar equipa dos distritais de Beja

Aloísio Alves, antigo jogador do FC Porto e do Barcelona, vai ser o treinador do União Serpense, dos distritais de Beja, na campanha 2020/21, regressando assim ao futebol português.





"Fomos contactados pelo Aloísio, que teve conhecimento do nosso projeto e manifestou interesse em fazer parte dele, assumindo o comando da equipa, o que muito nos honra", refere Alfredo Mestre, presidente do União Serpense, clube formado há um ano, tendo garantido, na primeira época de atividade, a subida à 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja.A pré-época arrancará, em princípio, na segunda quinzena de agosto e só nessa altura Aloísio, que se encontra no Brasil, viajará para Portugal.O União Serpense conta com o apoio de um grupo de investidores brasileiros e, a exemplo do sucedido na época passada, grande parte do plantel será constituído por jovens jogadores provenientes do país-irmão, com condições para se afirmarem no futebol europeu, aos quais se juntarão futebolistas oriundos de outros países sul-americanos."O Aloísio e os nossos investidores estão em contacto e farão uma triagem dos jogadores que ingressarão no União Serpense", esclarece Alfredo Mestre, traçando como objetivo para 2020/21 "fazer o melhor possível", sendo que o clube pretende, num prazo não muito distante, chegar aos campeonatos nacionais.Aloísio, atualmente com 56 anos, foi um jogador de referência do FC Porto entre 1990 e 2001, somando sete campeonatos nacionais, seis taças de Portugal e 10 supertaças. A essas conquistas juntam-se uma Taça das Taças e uma Taça do Rei de Espanha, ao serviço do Barcelona, e três campeonatos gaúchos, pelo Internacional de Porto Alegre.Internacional brasileiro, Aloísio representou por seis vezes a seleção principal do seu país e foi campeão mundial e sul-americano no escalão sub-20, em 1983, e medalha de prata nos Jogos Olímpicos, em 1988.Encerrada a carreira de futebolista (em 2001, no FC Porto), Aloísio foi treinador adjunto dos dragões e do Sporting de Braga e treinador principal no Vila Meã, passando depois pelo Gil Vicente, como diretor desportivo, antes de voltar ao Brasil, para desempenhar funções como diretor e coordenador técnico em clubes do estado de Porto Alegre.