Fábio Coentrão: «Estou cheio de força para abraçar um novo projeto»

Fábio Coentrão está sem clube desde que deixou o Rio Ave no final da época passada; foi apontado ao PAOK (até esteve na Grécia...) e ao FC Porto, mas não chegou a acordo com nenhum dos clubes. O jogador de 31 anos continua a treinar, procura manter-se em forma, à espera do projeto certo."O meu futuro começa por isto que estou a fazer: treinar e manter-me bem, em forma. Estou cheio de força para abraçar um novo projeto. Vamos ver o que aparece daqui para a frente", disse o antigo jogador de Benfica, Sporting e Real Madrid a Paulo Battista, no âmbito do programa da TVI 'Você na TV'.Coentrão falou da infância, dos sonhos que tinha em miúdo e dos que conseguiu concretizar. "Queria ter uma bola de futebol comigo na cama... Toda a gente dizia que tinha muito jeito, que um dia ia ser jogador. Mas nunca pensava chegar onde cheguei, claro que sonhava ser jogador, mas não é fácil. Quando és pequeno sonhas, mas com trabalho e sacrifício consegui chegar ao melhor clube do mundo, que é o Real Madrid."Coentrão vice nas Caxinas, onde investiu na pesca e dá emprego a 50 pessoas. "A vida da pesca, depois do futebol, é a que mais gosto. É dinheiro de muito suor, de muito trabalho investido num setor que gosto muito. Ser jogador da bola requer muitos sacrifícios..."O jogador teceu ainda rasgados elogios à mulher, Andreia, com que tem dois filhos. "Ela é espetacular, ajudou-me muito, é a mãe dos meus filhos, está comigo na tristeza, na alegria, partilhamos tudo."