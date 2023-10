Morreu Raul Machado, antiga glória de Benfica e Leixões

Faleceu este domingo Raul Machado, antiga glória do futebol português que se notabilizou no Benfica e no Leixões. Tinha 86 anos.Com uma carreira como futebolista que se prolongou entre 1958 e 1970, o defesa-central nascido em Matosinhos foi formado nos Bebés do Mar, chegando a vencer a única Taça de Portugal do emblema matosinhense, em 1961, ao FC Porto, em pleno Estádio das Antas (2-0).Raul Machado transferiu-se, duas temporadas depois, para o Benfica, onde conquistou a maioria dos títulos da sua carreira, incluindo seis campeonatos e mais duas Taças de Portugal. Chegou também a estrear-se na Seleção Nacional neste periodo, em 1962, totalizando 11 internacionalizações.Em 1969, o central voltou a casa, ao Leixões, onde terminou a carreira passado uma época, com 32 anos. Mais tarde, chegou a tentar um percurso como treinador, representando o Sp. Covilhã e o Gouveia em duas décadas distintas.O Leixões recordou o defesa nas suas redes sociais:"É com profunda dor e consternação que recebemos a triste notícia do falecimento de Raul Machado, uma das principais glórias do nosso clube. Bebé do Mar, Raul Machado foi o responsável por erguer a Taça de Portugal, conquistada em pleno Estádio das Antas, frente ao FC Porto (0-2). Iniciou e terminou a carreira no clube do coração, emblema em que tem o nome gravado a letras de ouro para a eternidade.À familia enlutada, endereçamos as sentidas condolências. Para sempre um de nós. Descansa em paz, Raul Machado"Também o Benfica emitiu uma nota:"O Sport Lisboa e Benfica expressa sentidas condolências pela morte de Raul Machado, antigo jogador e campeão de futebol pelo Clube, falecido hoje aos 86 anos. Raul Machado ingressou no Benfica com 25 anos e conquistou 6 Campeonatos Nacionais, 2 Taças de Portugal e 4 Taças de Honra. Ao longo das sete épocas (1962-1969) em que vestiu a camisola do Benfica, representou ainda a Seleção Nacional A por 11 vezes. O antigo defesa envergou a camisola do Glorioso em 265 jogos (206 oficiais) e apontou cinco golos.O velório terá lugar hoje, domingo, a partir das 18h00, na Capela Mortuária da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos. O funeral será realizado amanhã, segunda-feira, a partir das 16h00, seguindo depois o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério de Sandim. À família e amigos, o Sport Lisboa e Benfica endereça sentidos pêsames e presta solidariedade e gratidão neste momento de tristeza."À família enlutada,apresenta sentidas condolências.