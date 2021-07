Faleceu Reina, figura histórica do Olhanense

Faleceu esta quarta-feira Henrique Evaristo da Efigénia, conhecido no mundo do futebol por Reina, figura histórica do Olhanense, tendo disputado mais de 600 jogos oficiais (muitos dos quais na condição de capitão de equipa) com a camisola rubronegra.





Reina contava 83 anos e dedicou larga parte da sua vida ao principal clube da terra onde nasceu, Olhão. Afirmou-se como um dos melhores jogadores de sempre do Olhanense, com a curiosidade de ter representado os rubronegros (ao longo de 21 anos) nos três escalões nacionais então existentes - 1ª, 2ª e 3ª Divisões. Nestes dois últimos sagrou-se campeão nacional.Concluída a carreira de jogador, Reina foi treinador adjunto do Olhanense em vários períodos e dedicou-se também ao futebol de formação.Os seus filhos, João Reina e Luís Reina, seguiram-lhe as pisadas e jogaram várias temporadas na 1ª Divisão nacional.apresenta sentidos pêsames à família enlutada.