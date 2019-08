Futebol nacional une-se no apoio ao capitão do Chaves

O FC Porto recorreu às redes sociais para manifestar o seu apoio ao guarda-redes Ricardo, que luta contra uma doença oncológica.Esta terça-feira o Chaves, atual clube de Ricardo, divulgou um comunicado sobre a situação delicada que vive o atleta, que foi jogador do FC Porto entre 2014 e 2017, ano em que assinou pelo clube transmontano."Estamos contigo, Ricardo", pode ler-se no tweet que o FC Porto dedicou ao guardião, de 37 anos.Também o Varzim, clube onde Ricardo iniciou a carreira, já veio a público manifestar todo o seu apoio."A Família Varzinista, que te viu crescer, está contigo neste momento difícil, Ricardo.Serás sempre um Lobo do Mar, cheio de raça e não temos dúvidas de que vais vencer esta batalha! Recebe de todos os Varzinistas um abraço forte e toda a nossa energia!", pode ler-se na página de Facebook do clube.Benfica, Nacional e Feirense também já divulgaram o seu apoio."Em nome de todos os Benfiquistas, desejamos as rápidas melhoras a Ricardo, capitão do GD Chaves, e que regresse o mais depressa possível aos relvados. Estamos juntos!", refere o clube da Luz.Num comunicado enviado às redações, o Feirense deseja as rápidas melhoras ao jogador: "Acreditamos que o Ricardo vai voltar forte e rapidamente aos relvados. Muita força Ricardo!", pode ler-se.Já o Nacional deixa no Facebook uma mensagem, recordando que também eles já viveram uma situação semelhante: "Ricardo, sabemos que este é um momento muito complicado, porque infelizmente na nossa casa tivemos já um problema assim. Mas tal como está a acontecer com o Emidio Júnior, temos todos a esperança e a confiança de que vais vencer esta luta e em breve estarás de volta aos relvados. Muita força e conta connosco para aquilo que precisares.#estamosjuntos".[notícia atualizada às 13h11]