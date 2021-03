FC Porto dispara 8% em bolsa após eliminar Juventus e aumentar encaixe na Champions

O Futebol Clube do Porto está a disparar quase 8% em bolsa, depois de Sérgio Oliveira ter atirado para o fundo da baliza o golo que garantiu a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões - uma vitória que, além de euforia, trouxe mais 10,5 milhões de euros para o Dragão.





Os títulos do clube azul e branco somam 7,86% para os 75,5 cêntimos, e seguem a ganhar 3,42% desde o início de 2021. Além do encaixe de 10,5 milhões de euros conseguido com a última vitória, a participação na Liga dos Campeões já acrescentou um total de 73,54 milhões os cofres do Porto.Os "dragões" terminaram o jogo desta terça-feira, contra a Juventus de Cristiano Ronaldo, com uma derrota de 3 a 2, mas que foi suficiente para levar o clube até à próxima fase da liga, uma vez que este já tinha vencido em casa, anteriormente, por 2 a 1.Os golos que permitiram a qualificação do Porto no último dos dois jogos foram ambos marcados por Sérgio Oliveira, um aos 19 e outro aos 115 minutos, já em fase de prolongamento. Um jogo sofrido, a partir do momento em que os azuis e brancos passaram a estar em inferioridade numérica, aos 54 minutos, na sequência da expulsão de Taremi.