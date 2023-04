FC Porto goleia Sporting na final da Porto International Youth Cup 2023

O FC Porto foi o vencedor da segunda edição da Porto International Youth Cup 2023, depois de ter goleado o Sporting por 5-0, na final disputada na tarde deste sábado no Complexo Desportivo do SC Rio Tinto.Os golos dos dragões ficaram a cargo de Tiago Portugal (dois), João Campos, Simão Fonseca e Diogo Mendes.O troféu de vencedor deste torneio destinado a equipas sub-12 foi entregue por Domingos Paciência, antigo internacional português e velha glória do FC Porto.Refira-se ainda que o V. Guimarães saiu vencedor (1-0) do duelo para a atribuição do 3.º e 4.º lugar, tendo derrotado os ingleses do Wolverhampton.