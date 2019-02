FC Serpa desmente ter incitado jogadores a recorrem ao doping e promete ações legais

O FC Serpa emitiu esta sexta-feira um comunicado em que "refuta" e "desmente por completo" as notícias que têm vindo a público, que considera "ofensivas e lesivas do seu bom nome e dos seus dirigentes".Em causa estão as, que se demitiu depois de alegadamente ter ouvidosugerir que os jogadores "deviam tomar qualquer coisa para o próximo jogo". Palavras que, segundo o FC Serpa "são completamente falsas". Mais esclarece que o motivo da saída do técnico não foi este, mas sim "a não aceitação da nova linha de gestão do clube".Assim, o FC Serpa "demarca-se por completo das difamatórias declarações proferidas pelo Sr José Luís Prazeres" e garante que "não compactua com a calúnia".Mais acrescenta o emblema alentejano que "irá defender o seu bom nome e dos seus dirigentes", tendo por isso já dado "indicações aos seus advogados para iniciarem os procedimentos legais necessários a tal defesa, bem como para o integral ressarcimento dos prejuízos" que possam advir das "condutas difamatórias".