Federados batem todos os recordes

O número de atletas federados no futebol e no futsal em Portugal continua a crescer e atingiu novos máximos. De acordo com dados da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), atualizados a 1 de junho, existem 198.630 praticantes inscritos em todos os escalões, nas vertentes masculina e feminina de ambas as modalidades. Dados que representam um crescimento de 9% (17.135 atletas) face a dezembro de 2021, quando os registos oficiais apresentavam 181.495 federados.

Relativamente à pré-pandemia, ou seja, aos números da época 2019/20, quando existiam 196.521 inscritos, verifica-se um crescimento de 1%, que corresponde a mais 2.109 atletas. Os registos antes da Covid-19 já tinham sido batidos em maio, quando foi ultrapassada a marca dos 197 mil atletas.

Águia mantém domínio

No plano global (ver quadro), referente ao futebol e ao futsal, em ambos os sexos, o Benfica continua a ter o maior número de atletas inscritos (804). O Leixões é o 2º mais representado (777), graças aos 627 atletas que dão ao clube de Matosinhos a liderança no âmbito do futebol masculino, onde superam o Sp. Braga. Os minhotos, note-se, registaram a maior subida no ‘top’ geral face a dezembro de 2021, saltando de 9º (492) para 3º, ‘atirando’ o Sporting para 4º e o Belenenses para 5º . Já no futebol feminino, Valadares Gaia e Sporting, ambos com 134 atletas, aparecem no topo, enquanto Sp. Braga e Futebol Benfica completam o pódio.

Relativamente ao futsal, o Leões Porto Salvo é o clube com mais atletas (265), apenas superado no feminino, pelo Benfica. As águias surgem em 3º na tabela masculina, com 127 inscritos, atrás do D. João I.