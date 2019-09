Feirense-Chaves, 1-0: golo de Christian marca regresso dos fogaceiros aos triunfos

Um golo de Christian deu este sábado a vitória ao Feirense sobre o Desportivo de Chaves, por 1-0, em jogo da quinta jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro.O médio brasileiro marcou o único golo do encontro aos 12 minutos, na sequência de um livre direto, permitindo ao Feirense regressar aos triunfos na competição.O Feirense teve um início de jogo intenso e, aos dois minutos, quase chegou à vantagem, através de um remate colocado de Fati à entrada da área, com a bola a sair perto do poste.A equipa de Filipe Martins dominou o jogo e Fati voltou a incomodar a defesa flaviense aos seis minutos, quando surgiu à entrada da pequena área e rematou ao lado da baliza de Igor.O golo dos 'fogaceiros' acabou por surgir pouco depois, quando Christian executou da melhor forma um livre direto, com um remate que levou a bola a entrar junto ao poste, aos 12 minutos.O Feirense manteve-se a pressionar mais após o golo, mas o Desportivo de Chaves aproveitou um contra-ataque para criar perigo, com Rafael Viegas a surgir à entrada da área e a rematar ao lado (17 minutos).Antes do intervalo, Nsor obrigou Igor a grande defesa, após um remate forte e colocado no 'coração' da área, aos 33 minutos.Na segunda parte, o Desportivo de Chaves foi mais acutilante e quase igualou, através de um remate forte de Fatai, aos 55 minutos, que obrigou Caio Secco a aplicar-se.Pouco depois, foi a vez de João Correia de importunar a defesa do Feirense, ao surgir sem marcação à entrada da área, mas a rematar ao lado, aos 60.Com o Desportivo de Chaves mais determinado em chegar à baliza adversária, Caio Secco voltou a impedir o golo do empate, com uma defesa apertada, na sequência de um cabeceamento colocado de Platiny, aos 68 minutos.Até ao final da partida, o Desportivo de Chaves pressionou mais, jogando um futebol mais direto para a área do Feirense que esteve sempre muito concentrado no setor defensivo.Jogo disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.Ao intervalo: 1-0.Marcador:1-0, Christian, aos 12 minutos.- Feirense: Caio Secco, Edson Farias, Ícaro, Ricardo, Ruca, Cris (Ramires, 81), Christian, Feliz, Fati (Elves Baldé, 68), Fábio Espinho (Vítor Silva, 72) e Nsor.(Suplentes: Brígido, Diga, Ramires, Boupendza, Vítor Silva, Gui Ramos e Elves Baldé).Treinador: Filipe Martins.- Desportivo de Chaves: Igor, Rafael Viegas, Hugo Basto (Carlos David, 83), Diego Galo, José Gomes, João Teixeira, Gamboa, João Correia (André Luís, 62), Costinha (Wagner, 75), Fatai e Platiny.(Suplentes: Ricardo Moura, Jefferson, André Luís, Carlos David, Jean Filipe, Wagner e Kevin Medina).Treinador: José Mota.Árbitro: Manuel Oliveira (AF Braga).Ação disciplinar: cartão amarelo para Cris (62), Fatai (67), Edson Farias (90) e Caio Secco (90+2).Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.