Fernando Gomes e a conquista de Abel Ferreira: «Talento, trabalho, esforço e dedicação»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deu esta noite os parabéns a Abel Ferreira pela pela conquista da Taça Libertadores, ao serviço do Palmeiras.





"Envio um forte abraço de parabéns ao Abel Ferreira e a toda a sua equipa técnica e jogadores pela brilhante conquista da Copa Libertadores após vitória por 1-0 diante do Santos.Treinador que construiu uma carreira superlativa ao longo dos últimos anos, com passagens por grandes clubes portugueses e internacionais, Abel Ferreira, é bom recordá-lo, sucede a outro treinador português, Jorge Jesus, como detentor do mais importante troféu sul-americano de equipas.Fazê-lo aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais o seu talento, trabalho, esforço e dedicação.Não poderia igual deixar de sublinhar que ao conquistar a Copa dos Libertadores, Abel Ferreira não só se dignifica a si próprio como dignifica a sua profissão, todo o futebol e todo o desporto nacionais.Obrigado e Parabéns Abel!"